Nuovi documenti emergono nel caso che riguarda l’ex consigliera regionale coinvolta in questioni legate a un minore adottato. Il Tribunale di Venezia aveva certificato lo stato di abbandono del bambino, che risulta gravemente malato. La stessa ex politica aveva richiesto e ottenuto un atto di clemenza presidenziale per assistere il minore. Questi elementi aggiungono dettagli alla vicenda legata alla tutela e alle procedure adottive.

Emergono nuovi elementi sul caso dellagrazia a Nicole Minetti. Il Tribunale dei minori di Venezia, con un documento datato 19 luglio 2024 ha dichiarato “efficace” in Italia l’adozione del figlio dell’ex igienista dentale e del compagno Giuseppe Cipriani, già certificata nel febbraio del 2023 dal tribunale uruguayano di Maldonado. Il minore è ilbambino gravemente malatoper assistere il quale l’ex consigliera regionale della Lombardia aveva chiesto ed ottenuto l’atto di clemenza presidenziale. Dopo l’inchiesta delFatto Quotidianoerano tuttavia emersi dettagli secondo cui l’intera procedura di adozione si sarebbesnodata su un percorso poco chiaro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Minetti, spuntano altre carte: il Tribunale di Venezia aveva certificato lo stato di abbandono del minore adottato

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