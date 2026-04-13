Yamal provoca | Spero che Simeone mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore

Durante un'intervista, Yamal ha espresso la speranza che l'allenatore della sua squadra gli assegni l'occasione di affrontare uno contro uno con un avversario specifico. La dichiarazione ha suscitato attenzione, poiché il giocatore ha dichiarato di desiderare un confronto diretto in campo, lasciando intendere le sue ambizioni personali durante la stagione. La richiesta di Yamal è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori commenti da parte del tecnico o del club.

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