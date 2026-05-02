L'inchiesta sulla gestione degli arbitri da parte della Procura di Milano si sta approfondendo, con possibilità di nuove persone coinvolte nel procedimento nelle prossime settimane. La richiesta di proroga delle indagini è stata presentata, indicando che l'attività investigativa proseguirà ancora per un certo periodo. Finora sono emersi dettagli relativi a presunte irregolarità e a possibili responsabilità legate alle decisioni prese dagli arbitri coinvolti.

L’inchiesta della Procura di Milano per presunta frode sportiva entra in una fase cruciale. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', già dalla prossima settimana potrebbero emergere nuovi indagati, mentre è stata formalmente richiesta una proroga di sei mesi per proseguire le indagini. Al momento il fascicolo riguarda esclusivamente esponenti del mondo arbitrale. Tuttavia, gli sviluppi attesi nei prossimi giorni potrebbero ampliare il perimetro dell’inchiesta. Gli inquirenti hanno già ascoltato l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, mentre l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi non si è presentato davanti ai pubblici ministeri. I contorni della presunta frode restano ancora da definire.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso arbitri, l’inchiesta entra nel vivo: possibili nuovi indagati settimana prossima. Tutti i dettagli

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