Il centrocampista brasiliano, ex Real Madrid, potrebbe trasferirsi all’Inter questa estate, secondo alcune indiscrezioni. Recentemente ha segnato due gol nelle ultime tre partite di Premier League con il Manchester United. In precedenza, il club nerazzurro aveva valutato un cambio di modulo, ed è ancora in corso una trattativa per il possibile arrivo del giocatore.

Il brasiliano ex Real si è rilanciato negli ultimi mesi: 2 gol nelle ultime tre gare di Premier Nei piani di Chivu c’era è c’è tuttora il cambio di modulo. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, se non addirittura il passaggio a una difesa a quattro, precisamente al 4-2-3-1 in caso magari di cessione di Bastoni. Punto di partenza, l’acquisto di un mediano di grande spessore. In cima alla lista del rumeno, obbligato a vincere lo Scudetto per tenersi stretta la panchina dell’ Inter, resiste Manu Kone della Roma. Negli ultimi giorni, però, ai nerazzurri è stato accostato un nome pesante del panorama calcistico internazionale: Casemiro. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Casemiro all’Inter in estate: spunta l’accordo col Manchester United

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