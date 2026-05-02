Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede lo sfratto immediato per le case occupate senza titolo. Il provvedimento introduce una procedura d’urgenza per le operazioni di sgombero, con l’obiettivo di contrastare le occupazioni abusive. La normativa rafforza la tutela del diritto di proprietà e stabilisce un percorso rapido per le autorità incaricate di intervenire. La misura è stata annunciata come una risposta decisa al problema delle occupazioni illegali di immobili.

Fatto il decreto, stanato l’abusivo: sul dramma delle case occupate irrompe il provvedimento dell’esecutivo inserito nel decreto: e il diritto di proprietà torna a essere sacro. Il governo Meloni, con l’approvazione dell’ultimo Piano Casa e della relativa procedura d’urgenza sugli sgomberi, mette fine a decenni di impunità per i “ladri di case”. Il messaggio che arriva da Palazzo Chigi è netto: la casa non è un terreno di conquista per militanti dei centri sociali o abusivi della domenica. Ma il frutto di sacrifici che lo Stato ha il dovere di tutelare. Case occupate e sfratti esecutivi: tolleranza zero e tempi certi. Le nuove norme intervengono chirurgicamente sulle lungaggini burocratiche che per anni hanno paralizzato i proprietari.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Case occupate, sfratto immediato: la pacchia è finita. Fatto il decreto, stanato l’abusivo: ecco la procedura d’urgenza del governo

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