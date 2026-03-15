Ladri di case la pacchia è finita Il Decreto Sicurezza fa liberare l’immobile dall’abusiva che sbatte il proprietario disabile in garage
Da oggi, in Italia, la gestione delle occupazioni abusive di immobili cambia radicalmente. Il Decreto Sicurezza prevede che gli immobili occupati illegalmente vengano immediatamente liberati, anche in presenza di proprietari disabili o in condizioni di vulnerabilità. La normativa si applica alle situazioni di occupazione senza titolo e mira a rafforzare la tutela della proprietà privata, interrompendo il precedente approccio più tollerante verso gli abusivi.
Ladri di case, la beffa è finita. Sì, perché se per anni, in Italia, la proprietà privata è stata trattata come un optional e l’occupazione abusiva come un “disagio sociale” da tollerare tra le pieghe di una burocrazia infinita, ora la musica è cambiata. E intona note rassicuranti. La vicenda che arriva da Venezia – una storia di inaccettabile prepotenza che rischiava di virare nell’impunità più veemente – non è solo la cronaca di un abuso fortunatamente stroncato in itinere. Ma è anche la prova plastica di come le nuove norme del Governo Meloni stiano finalmente restituendo dignità alle vittime e certezza del diritto. Allora procediamo con ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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