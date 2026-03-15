Da oggi, in Italia, la gestione delle occupazioni abusive di immobili cambia radicalmente. Il Decreto Sicurezza prevede che gli immobili occupati illegalmente vengano immediatamente liberati, anche in presenza di proprietari disabili o in condizioni di vulnerabilità. La normativa si applica alle situazioni di occupazione senza titolo e mira a rafforzare la tutela della proprietà privata, interrompendo il precedente approccio più tollerante verso gli abusivi.

Ladri di case, la beffa è finita. Sì, perché se per anni, in Italia, la proprietà privata è stata trattata come un optional e l’occupazione abusiva come un “disagio sociale” da tollerare tra le pieghe di una burocrazia infinita, ora la musica è cambiata. E intona note rassicuranti. La vicenda che arriva da Venezia – una storia di inaccettabile prepotenza che rischiava di virare nell’impunità più veemente – non è solo la cronaca di un abuso fortunatamente stroncato in itinere. Ma è anche la prova plastica di come le nuove norme del Governo Meloni stiano finalmente restituendo dignità alle vittime e certezza del diritto. Allora procediamo con ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ladri di case, la pacchia è finita. Il Decreto Sicurezza fa liberare l’immobile dall’abusiva che sbatte il proprietario disabile in garage

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