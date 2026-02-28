In una sentenza di non luogo a procedere, tutte le accuse contro 75 persone sono state archiviate. Le persone coinvolte erano accusate di aver impedito lo sfratto di oltre 50 case occupate abusivamente. L’udienza si è svolta a Padova e la decisione è stata resa nota ieri mattina. Dopo undici anni, il procedimento legale si conclude senza condanne o rinvii a giudizio.

PADOVA - Undici anni dopo i fatti, tutte le accuse di aver impedito una serie di sfratti di case occupate abusivamente se ne sono andate via ieri mattina con una sentenza di non luogo a procedere letta dal tribunale Collegiale. Per chiudere a doppia mandata l’intero incartamento il tribunale ha usato la molla della prescrizione, anche in quei casi per cui gli imputati dovevano difendersi dall’accusa di aver messo in piedi un’associazione a delinquere. È finita quindi così una storia iniziata nel febbraio 2015 e che aveva portato in aula 75 tra no global, disobbedienti e attivisti per la casa del mondo padovano. IL DISPOSITIVO Nella sostanza... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - No global, prosciolti in 75: impedirono lo sfratto di oltre 50 case occupate

