Un giudice ha respinto la richiesta di un genitore di riottenere la casa donata alla figlia, stabilendo che la donazione non poteva essere revocata. La decisione si basa su elementi legali e sulla valutazione delle prove presentate, senza coinvolgere motivazioni di carattere personale. La figlia è riuscita a mantenere la proprietà attraverso le procedure giudiziarie, evitando così che la donazione fosse annullata o revocata.

? Cosa scoprirai Perché il giudice ha negato la restituzione della casa al padre?. Come ha fatto la figlia a evitare la revoca della donazione?. Quali comportamenti hanno impedito al pensionato di ottenere il risarcimento?. Cosa prevede la legge quando un figlio vende la casa donata?.? In Breve Donazione effettuata nel 2011 per garantire stabilità patrimoniale alla figlia.. Il giudice Pierpaolo Galante ha respinto la richiesta di 128mila euro.. Scontro familiare e rimozione elettrodomestici avvenuti nel giugno 2023.. Il padre ha invocato l'articolo 801 del Codice Civile a Ravenna.. Il giudice Pierpaolo Galante ha respinto il 30 aprile la richiesta di revoca della donazione presentata da un pensionato vedovo a Ravenna contro sua figlia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa donata alla figlia: il giudice rigetta la richiesta del padre

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