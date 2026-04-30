Un padre che aveva donato una casa alla figlia in provincia di Ravenna ha chiesto la revoca del regalo, sostenendo l’ingratitudine della figlia dopo che questa aveva messo in vendita l’immobile. Il giudice ha respinto la richiesta, chiarendo che una volta fatto il donò, il bene diventa di proprietà definitiva e l’ingratitudine non può essere motivo di revoca. La vicenda si è conclusa con la conferma della validità del dono.

Ciò che è dato è ceduto per sempre e non basta l’ ingratitudine per revocare il dono. È quanto invece sperava un padre che, dopo aver intestato alla figlia una casa acquistata da lui e dalla moglie in provincia di Ravenna, è stato costretto a lasciarla perché messa in vendita dalla stessa. L’uomo si è rivolto al Tribunale di Ravenna chiedendo la revoca della donazione per “ingratitudine”. Come ricostruisce il Corriere della Sera, tutto inizia nel 2011 quando due coniugi fanno la scelta di acquistare un immobil e nella provincia ravennate allo scopo di intestarlo alla figlia. Qualche tempo dopo muore la madre e il padre vedovo sceglie di continuare a vivere nella casa in un regime di comodato d’uso gratuito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dona la casa alla figlia, ma lei la vende: il padre chiede la revoca per ingratitudine, il giudice dice no

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