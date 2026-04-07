Il giudice di Thun ha respinto la richiesta degli Elkann di stabilire la giurisdizione in Svizzera riguardo all’eredità Agnelli. La disputa coinvolge ancora una volta la famiglia, con gli Elkann che continuano a confrontarsi con la madre, Margherita Agnelli. La decisione del tribunale si aggiunge a una serie di passaggi legali in corso tra le parti, senza che siano stati annunciati ulteriori sviluppi immediati.

Gli Elkann perdono un altro round nella battaglia legale familiare con la madre Margherita Agnelli. Il tribunale di Thun, in Svizzera, ha rigettato la richiesta di John, Lapo e Ginevra, la cui intenzione era far valere la giurisdizione elvetica nell’iter per la successione di Marella Caracciolo, madre di Margherita e nonna dei tre Elkann. Una proposta, avanzata in particolare da John Elkann, che il tribunale ha respinto. L’istanza non entrava nel merito di testamenti e accordi, ma puntava solo a definire la residenza effettiva e il “ centro degli interessi ” di Marella Caracciolo a Laenen, località nel Cantone di Berna “al fine di ottenere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eredità Agnelli, il giudice di Thun rigetta la richiesta degli Elkann che volevano radicare la giurisdizione in Svizzera

Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John ElkannTorino, 11 febbraio 2026 – È stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda...

Temi più discussi: Eredità Agnelli: Procura deciderà dopo Pasqua sul rinvio a giudizio di Elkann; Eredità Agnelli, l'inchiesta accelera: dopo Pasqua (e il compleanno) rinvio a giudizio per Elkann; Riesumazione di Edoardo Agnelli, il giudice ha detto (di nuovo) no. Ecco perché; Parla Lapo Elkann: ecco la sua nuova vita in Svizzera (ma lontano da mamma). E su Stellantis...

L’eredità degli Agnelli. Il giudice contro John Elkann: Imputazione coattaIl presidente di Stellantis verso il processo per la vicenda della residenza della nonna. Archiviati il fratello Lapo e la sorella Ginevra. I legali: È una decisione abnorme. Slitta invece all’11 ... quotidiano.net

John Elkann, gip: imputazione coatta per dichiarazione infedele/ Eredità Agnelli, nuovo guaio: cosa succedeNuovo guaio per John Elkann sull'Eredità Agnelli: la decisione del gip di Torino sul ceo di Stellantis che ribalta le richieste dei pm sull'archiviazione GUAI SENZA FINE PER LA FAMIGLIA AGNELLI ... ilsussidiario.net

Agnelli più che un presidente, era un simbolo: eleganza, ambizione e un amore incrollabile per i bianconeri. La sua eredità riecheggia ancora in ogni striscia, ogni trofeo e ogni “fino alla fine” - facebook.com facebook

RT @CalcioFinanza: Eredità Agnelli, John Elkann verso il rinvio a giudizio per truffa ed evasione fiscale. Insieme a lui è indagato anche i… x.com