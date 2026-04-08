Come prendersi cura degli anziani | la Caregiver academy gratuita a Trieste

A Trieste è stata avviata una Caregiver Academy gratuita dedicata a chi si occupa quotidianamente di anziani affetti da demenza, decadimento cognitivo o Alzheimer. L’iniziativa si rivolge a caregiver e familiari, offrendo formazione e supporto pratico. La proposta mira a fornire strumenti utili per la gestione delle esigenze delle persone assistite, con incontri e corsi accessibili a tutti gli interessati.

Un punto di riferimento concreto per chi ogni giorno si prende cura di una persona con demenza, decadimento cognitivo o malattia di Alzheimer. Riparte lunedì 13 aprile a Trieste la (D) Caregiver academy, a cura della fondazione Goffredo de Banfield: un percorso gratuito per offrire competenze. 🔗 Leggi su Triesteprima.it "Chi cura si ammala più degli altri": il convegno per i 50mila caregiver della ProvinciaCon 600mila caregiver sopra i 50 anni e una proiezione di 230mila anziani non autosufficienti entro i prossimi 18 anni, l’Emilia-Romagna è... Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoArezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare... Temi più discussi: Legge 104, pensione anticipata fino a 4 anni prima per i caregiver: ecco come fare domanda e tutti i requisiti necessari; Caregiver familiari: in arrivo inquadramento, tutele e contributo economico; Supporto e condivisione: i gruppi di mutuo aiuto AISLA in tutta Italia; Un utile servizio online rivolto soprattutto ai caregiver familiari e personali. Come prendersi cura degli anziani: la Caregiver academy gratuita a TriesteUn punto di riferimento concreto per chi ogni giorno si prende cura di una persona con demenza, decadimento cognitivo o malattia di Alzheimer. Riparte lunedì 13 aprile a Trieste la (D) Caregiver acade ... triesteprima.it Il ruolo dei caregiver al centro di un incontro a SiamaggiorePieno il sostegno dell’Amministrazione comunale di Siamaggiore, che ha accolto con convinzione la proposta di ospitare l’appuntamento, sottolineando l’importanza di creare momenti di confronto aperti ... linkoristano.it Buongiorno, ho una domanda da porre e lo faccio qui per essere certo della risposta. Provo concorsi per assistente amministrativo. Sono caregiver di mio padre usufruendo della legge 104. Se risultassi idoneo in un comune/provincia diversi da quello di appa - facebook.com facebook #Caregiver Oggi, in audizione a @Montecitorio in Commissione Affari sociali, il Coordinatore @Straface_P sul Ddl ha evidenziato le perplessità delle #Regioni. Scopri di più Rivedi l’audizione: youtu.be/YeuwH6Kg-rk x.com