Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day 28 febbraio e 1° marzo | dove e come prenotarsi

A Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV e l’ex Pit saranno aperti sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo per il ritiro e la richiesta della carta d’identità elettronica. Durante i due giorni, è possibile prenotarsi per accedere ai servizi disponibili presso queste sedi. Le aperture riguardano sia i cittadini residenti che coloro che devono rinnovare o ottenere la nuova carta.

Sabato 28 e domenica 1 marzo uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 14 e 15 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 14 e domenica 15 febbraio uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Tutti gli aggiornamenti su Carta.

Temi più discussi: Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE); Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non sarranno più valide; Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha diritto; Arriva la carta d'identità a vita per gli over 70, ecco cosa cambia e chi può richiederla.

Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha dirittoLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta d'identità a vita per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha diritto ... tg24.sky.it

Carta d'identità 'a vita' per gli over 70, la norma è ufficiale: come funziona e chi ne ha dirittoL'intervento riguarderà ogni carta 'rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026'. La carta, inoltre, è 'utilizzabile anche ai fini dell'espatrio' ... adnkronos.com

la carta Pokémon raffigurante un Pikachu illustrator, è stata venduta dalla casa d’aste americana Goldin per 16,5 milioni di dollari. x.com

la carta Pokémon raffigurante un Pikachu illustrator, è stata venduta dalla casa d’aste americana Goldin per 16,5 milioni di dollari. - facebook.com facebook