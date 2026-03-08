Carrarese Stadio dei Marmi tutto gremito Si preannuncia una battaglia contro il Palermo

Lo Stadio dei Marmi è pieno di tifosi e si prepara a vivere una partita importante tra Carrarese e Palermo. Quasi tutto lo stadio si aspetta un sostegno compatto alla squadra locale, con circa 4500 biglietti già venduti nei settori riservati. L’allenatore ha lanciato un appello ai sostenitori, che hanno risposto in gran numero. La sfida è pronta a partire nel pomeriggio.

Ci sarà uno stadio intero, o quasi, a trascinare la Carrarese questo pomeriggio contro il Palermo. L'appello lanciato da mister Calabro ha colpito nel segno ed a ieri si parlava di circa 4500 biglietti venduti nei settori riservati alla tifoseria di casa. Considerato che anche la curva ospiti dovrebbe essere riempita ci si sta avvicinando al tutto esaurito per una sfida che in effetti si merita un pubblico d'eccezione. La partita vale tantissimo per la Carrarese che ha bisogno di punti salvezza ma anche per la corazzata di Inzaghi che ancora non ha perso la speranza di centrare la promozione diretta. E' un match che arriva dopo le scorie di un doppio impegno ravvicinato e questo potrebbe influire sulle strategie dei due tecnici che dovranno valutare se e quanto far ricorso al turn over.