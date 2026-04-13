Venerdì 10 aprile a Castellamonte, un gruppo di studenti e volontari ha iniziato un progetto di agricoltura sociale. Insieme, hanno lavorato per riqualificare un'area abbandonata, trasformandola in un orto. L'intervento coinvolge circa 150 persone che si sono dedicate alla riqualificazione dello spazio. L'iniziativa mira a creare un luogo dedicato alla coltivazione e alla socializzazione.

Venerdì 10 aprile, un gruppo di studenti e volontari ha dato il via a un nuovo progetto di agricoltura sociale a Castellamonte. L’inaugurazione dell’Orto delle Chiocciole, situato in una zona precedentemente abbandonata tra Via Brezzi e Via Ghione, segna l’espansione della rete di orti comunitari del territorio, affiancandosi alla realtà già attiva dell’Orto di Camillo gestito dall’associazione Se.Mi. Il terreno, che si trova in prossimità dell’ex stazione ferroviaria e di diversi istituti scolastici, è stato messo a disposizione dal Comune per trasformare un’area incolta in uno spazio produttivo e relazionale. La gestione sarà affidata a Slow Food Canavese, organizzazione di cui Musso è il nuovo presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellamonte: 150 volontari trasformano un’area abbandonata in un orto

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