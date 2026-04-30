Nelle carceri dell’area Umbria-Marche sono in arrivo 93 agenti della polizia penitenziaria, tra cui 62 destinati alla regione umbra. La distribuzione delle forze di sicurezza mira a rafforzare la presenza all’interno delle strutture penitenziarie, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti. La misura si inserisce in un piano di potenziamento del personale per migliorare l’efficienza e la gestione delle strutture detentive.

In arrivo per le strutture carcerarie del distretto Umbria-Marche, 93 agenti della polizia penitenziaria. Esulta il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che sottolinea il "risultato storico" conseguito e il ruolo decisivo della segreteria nazionale e del leader sindacale Donato Capece, che ha portato il contingente da 77 al numero attuale. Un contingente, quello previsto inizialmwente, "del tutto insufficienti per l’intero distretto". Stando ai numeri forniti dallo stesso sindacato, 31 agenti sono destinati a Spoleto "la struttura storicamente più sacrificata", 15 per Perugia, 10 per Terni e 6 per Orvieto. "Numeri che, per la prima volta dopo anni di spoliazione, iniziano a restituire fiato a reparti ridotti all’osso" ha ribadito il segretario per l’Umbria del Sappe, Fabrizio Bonino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: "È un risultato storico"

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