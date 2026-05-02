Carburanti taglio delle accise fino al 22 maggio ma in due tempi | ecco come funziona

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, ma la misura sarà attuata in due fasi. Per coprire questa seconda estensione, è stato necessario ricorrere a una manovra di tipo giuridico e contabile. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri il 30 aprile, con l’obiettivo di mantenere i prezzi più bassi in un periodo di aumento dei costi energetici.

Serve un’acrobazia giuridica e contabile per finanziare la seconda proroga del taglio delle accise sui carburanti, decisa dal Consiglio dei ministri il 30 aprile. Il decreto legge approvato giovedì prevede la proroga soltanto fino al 10 maggio, stanziando 146,5 milioni di euro. Per arrivare alle tre settimane servirà un altro decreto, ma ministeriale Per arrivare alle tre settimane annunciate dalla premier, servirà un altro decreto, questa volta ministeriale. Arriverà fra qualche giorno, quando si conta di avere circa altri 200 milioni di risorse in arrivo dal maggior gettito legato all’Iva incassata con gli aumenti degli ultimi periodi. Nel frattempo, arriva una buona notizia riguardo al gas.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carburanti, taglio delle accise fino al 22 maggio, ma in due tempi: ecco come funziona Notizie correlate Caro carburanti, il governo prorogherà il taglio delle accise fino al 22 maggio: ecco comeIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per tre settimane, fino al prossimo 22 maggio. Leggi anche: Carburanti, nuovo taglio delle accise: durerà fino al 22 maggio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prorogato il taglio delle accise carburanti. Sì al Piano casa: 100mila alloggi in dieci anni; Carburanti, proroga del taglio delle accise: sconto pieno sul diesel, ridotto sulla benzina | Quattroruote.it; Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Carburanti: prorogato il taglio delle accise. Ecco i nuovi prezzi. Sorpresa per gli automobilisti: la nuova proroga del taglio delle accise (inferiore per la benzina) dura solo fino al 10 maggioIl nuovo taglio delle accise sui carburanti deciso giovedì dal consiglio dei ministri dura solo da oggi, 2 maggio, fino al 10. E non fino al 21 come annunciato nel comunicato diffuso dopo il varo del ... ilfattoquotidiano.it Carburanti, taglio delle accise fino al 22 maggio, ma in due tempi: ecco come funzionaPer arrivare alle tre settimane annunciate dalla premier, servirà un altro decreto, questa volta ministeriale. Arriverà fra qualche giorno, quando si conta di avere circa altri 200 milioni di risorse ... gazzettadelsud.it Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com