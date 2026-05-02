Carburanti nuovo taglio delle accise | durerà fino al 22 maggio

Oggi entra in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, previsto dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura durerà fino al 22 maggio, anche se in un primo momento si era parlato di una durata fino al data del 21 maggio. La decisione riguarda direttamente il prezzo alla pompa e le modalità di applicazione delle tasse sui carburanti.

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l’Iva. Il decreto prevede per l’intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l’anno 2026. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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