Caro carburanti il governo prorogherà il taglio delle accise fino al 22 maggio | ecco come

Il governo ha deciso di prolungare il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, estendendo di tre settimane la misura già in vigore. La decisione riguarda le tariffe applicate ai carburanti e sarà valida fino alla data indicata. La proroga è stata annunciata ufficialmente e si applicherà alle stazioni di servizio di tutto il territorio nazionale.

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per tre settimane, fino al prossimo 22 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, che ha scelto una formula articolata in due distinti provvedimenti per ragioni procedurali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Caro carburanti: il governo proroga il taglio delle accise fino a maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sui... Caro carburanti, governo proroga taglio accise fino al 1 maggio: le misure approvate in CdmIl governo ha stabilito la proroga del taglio delle accise dei carburanti fino al 1 maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Diesel e benzina, cosa succede alle accise dopo il primo maggio; Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Caro benzina, il governo proroga il taglio sulle accise per 21 giorni: 20 centesimi sul gasolio, 5 sulla benzina; Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa. Caro carburanti, il nuovo taglio accise non convince gli automobilistiSe da un lato il governo ha scelto di favorire il gasolio con uno sconto di 20 centesimi al litro, dall’altro la riduzione sulla benzina si ferma a soli 5 centesimi, una misura giudicata da molti insu ... quotidianodigela.it Caro carburanti, il Governo proroga di 3 settimane il taglio delle acciseIl CdM proroga il taglio delle accise per tre settimane. Giorgia Meloni spiega la nuova strategia: sostegno pieno al gasolio ... cagliaripad.it Caro #carburanti: il nuovo taglio delle #accise durerà solo fino al 10 maggio. La prima comunicazione indicava invece il 21 maggio come data di scadenza. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/carburante-taglio-delle-accise-fino-al-10- - facebook.com facebook il gasolio è il sorvegliato speciale di questo caro carburanti. Le ragioni sono due. La prima è il prezzo, che ha raggiunto una media di 2,056 euro al litro. La seconda è che è il carburante più utilizzato nell’autotrasporto. x.com