Carburanti scatta il decreto | ecco che cosa cambia con il taglio delle accise

Da ieri è entrato in vigore il nuovo decreto che modifica le accise sui carburanti, con l'obiettivo di ridurre il costo alla pompa. La misura, adottata dal governo, interviene direttamente sui prezzi dei carburanti, portando a un taglio delle tasse applicate. Questa decisione riguarda tutti i consumatori e si traduce in un intervento immediato sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio.

Il nuovo taglio delle accise, in vigore da ieri, porta avanti l'intervento del governo che mira ad alleggerire il peso sulle spalle dei cittadini. La misura ha di fatto prorogato la sforbiciata di 20 centesimi (24,4 con l'Iva) operata lo scorso 19 marzo, mentre lo sconto sulla benzina è sceso a 5 centesimi (6,1 con l'Iva). Come si legge nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questo nuovo taglio sarà effettivo fino al 10 maggio, una finestra temporale più breve rispetto alla scadenza del 21 maggio ipotizzata inizialmente. Il governo ha infatti avuto a disposizione risorse limitate per questa proroga: estendere lo sconto per ulteriori giorni avrebbe richiesto uno sforzo economico maggiore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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