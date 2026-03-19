Prezzi carburanti dal taglio delle accise al monitoraggio | cosa prevede il nuovo decreto

Il governo ha approvato un nuovo decreto che include diverse misure per ridurre i prezzi dei carburanti. Tra queste, il taglio delle accise, il credito d’imposta per autotrasportatori e imprese ittiche, e un sistema di monitoraggio contro le speculazioni. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e mira a intervenire sui costi dei carburanti.

Tutto per abbassare i prezzi dei carburanti. Dal taglio delle accise al credito d’imposta per gli autotrasportatori e le imprese ittiche al monitoraggio contro le speculazioni, sono varie le misure contenute nel nuovo decreto del governo approvato dal Consiglio dei ministri. Ecco cosa prevede. Lotta alle speculazioni. Guardando subito a cosa manca, nel provvedimento non c’è l’aumento di 130 milioni per il 2026 dei fondi per la social card per il caro-benzina, come invece si evinceva da una bozza circolata prima della riunione. E’ invece contenuta la misura di contrasto alle speculazioni: per i prossimi tre mesi i prezzi consigliati o previsti di vendita devono essere comunicati giornalmente, pubblicati e trasmessi a Mister Prezzi, e non possono essere variati nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prezzi carburanti, dal taglio delle accise al monitoraggio: cosa prevede il nuovo decreto Articoli correlati Non solo taglio delle accise, le misure del decreto carburanti in vigore da oggi per abbassare i prezzi di benzinaDal taglio temporaneo delle accise ai crediti d'imposta per autotrasporto e pesca, fino ai controlli anti-speculazione: il decreto varato dal governo... Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Contenuti e approfondimenti su Prezzi carburanti Temi più discussi: Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Prezzi diesel e benzina, taglio di 25 centesimi al litro tra accise e Iva; Decreto carburanti, dal taglio delle accise alle multe ai petrolieri. Tutte le misure. Prezzi carburante, dopo taglio accise controlli a tappeto nei distributoriFoto Cecilia Fabiano /LaPresse Dopo il via libera di ieri del Cdm sul dl ... msn.com Da oggi il taglio alle accise ai carburanti, controlli a tappetto sul rispetto dei prezziAzione congiunta di Mimit, Mef e Gd. da Mr prezzi la lista degli operatori e delle compagnie che non si sono adeguati al decreto (ANSA) ... ansa.it Decreto carburanti, Meloni annuncia il taglio dei prezzi di benzina e diesel, aiuti all’autotrasporto e controlli sui rincari alla pompa. - facebook.com facebook Dall’inizio del conflitto in #Iran i prezzi dei #carburanti sono schizzati alle stelle, con un effetto domino su logistica e trasporti. Se il prezzo del #Brent è cresciuto “solo” del 40%, alcuni prodotti raffinati hanno registrato aumenti ancora più marcati: il #carburante x.com