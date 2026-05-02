carburanti il governo taglia di nuovo le accise respirano famiglie e imprese

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti per un periodo complessivo di tre settimane, suddivise in due fasi. La misura, volta a ridurre i costi per famiglie e imprese, entrerà in vigore immediatamente e sarà valida fino alla fine del mese. La decisione riguarda un intervento temporaneo destinato a contenere l’aumento dei prezzi alla pompa.

Il taglio delle accise dei carburanti è stato estese per tre settimane in due fasi. All'abbassamento previsto fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si aggiungerà, secondo fonti di governo, un intervento con un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Per gli ulteriori 12 giorni di taglio sarebbero mobilitate risorse per 196 milioni. Il taglio delle accise sui carburanti decisa dall'esecutivo punta a calmierare i prezzi per i consumatori a seguito del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha quindi validità fino al 22 maggio. E sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali.🔗 Leggi su Iltempo.it

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