Guerra in Medio Oriente il Governo taglia per 20 giorni le accise sui carburanti

Il Governo ha deciso di sospendere le accise sui carburanti per 20 giorni, una misura temporanea adottata per ridurre i costi legati alla crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente. Questa decisione interessa i cittadini e le aziende, che vedranno un alleggerimento sui prezzi della benzina e del diesel durante il periodo di validità. La misura entra in vigore immediatamente e sarà valida fino alla data stabilita.

Il Governo Meloni ha introdotto una serie di misure temporanee volte a limitare l’impatto sui cittadini della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Il provvedimento principale riguarda il taglio delle accise sui carburanti: per i prossimi venti giorni, l’imposta fissa sarà abbassata di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio e di 12 centesimi al litro sul gpl. Gli interventi sono contenuti in un decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo, a circa tre settimane dallo scoppio del conflitto. I continui raid effettuati su giacimenti di petrolio e gas naturale tra l’Iran e i Paesi... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra in Medio Oriente, il Governo taglia (per 20 giorni) le accise sui carburanti Articoli correlati Carburanti, taglio alle accise: il governo le riduce per 20 giorni. Bonus per imprese e più controlliRoma, 19 dicembre 2026 – Un taglio delle accise per alleggerire subito il conto alla pompa, crediti d’imposta per autotrasporto e pesca, più... Caro-carburanti, Codacons: Il governo non taglia le accise, scelta sbagliataPer affrontare il problema del caro-carburanti “il governo sceglie la strada sbagliata, rifiutando di tagliare le accise come prevede la normativa... Tutto quello che riguarda Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Medio Oriente: aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava. Guerra in Medio Oriente, i rincari costeranno alle famiglie salernitane altri 2800 euroStampaCosterà molto caro ai salernitani la guerra in Medio Oriente. Previsti rincari che potrebbero arrivare fino a 154 milioni in più per energia elettrica e gas. La provincia di Salerno, infatti si ... salernonotizie.it Milano apre a -1,17% con la guerra in Medio Oriente. Avvio pesante per le Borse europeeFrancoforte -1,45%, Parigi -1,23%, Londra -0,99%. Asia giù con Tokyo a -3,38%. Negativi anche i future su Wall Street, dopo la Fed oggi lente su Bce (ANSA) ... ansa.it Milano apre a -1,17% con la guerra in Medio Oriente. Avvio pesante per le Borse europee. Francoforte -1,45%, Parigi -1,23%, Londra -0,99%. Asia giù con Tokyo a -3,38%. #ANSA x.com L'ANALISI / Gli effetti del conflitto in Medio Oriente: in Toscana rischio stagflazione - L'impatto più forte sulle aziende "energivore" - facebook.com facebook