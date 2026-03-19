Guerra in Medio Oriente il Governo taglia per 20 giorni le accise sui carburanti

Da tpi.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha deciso di sospendere le accise sui carburanti per 20 giorni, una misura temporanea adottata per ridurre i costi legati alla crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente. Questa decisione interessa i cittadini e le aziende, che vedranno un alleggerimento sui prezzi della benzina e del diesel durante il periodo di validità. La misura entra in vigore immediatamente e sarà valida fino alla data stabilita.

Il Governo Meloni ha introdotto una serie di misure temporanee volte a limitare l’impatto sui cittadini della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Il provvedimento principale riguarda il taglio delle accise sui carburanti: per i prossimi venti giorni, l’imposta fissa sarà abbassata di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio e di 12 centesimi al litro sul gpl. Gli interventi sono contenuti in un decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo, a circa tre settimane dallo scoppio del conflitto. I continui raid effettuati su giacimenti di petrolio e gas naturale tra l’Iran e i Paesi... 🔗 Leggi su Tpi.it

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