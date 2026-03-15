Caro-carburanti Codacons | Il governo non taglia le accise scelta sbagliata

Il Codacons critica la decisione del governo di non ridurre le accise sui carburanti, ritenendo questa scelta errata e limitata a interventi temporanei che beneficerebbero solo alcune famiglie. Secondo l’associazione, le misure annunciate non portano a miglioramenti concreti per tutta la popolazione e si concentrano su soluzioni insufficienti. La questione riguarda le politiche adottate per affrontare il caro-carburanti in Italia.

Per affrontare il problema del caro-carburanti “il governo sceglie la strada sbagliata, rifiutando di tagliare le accise come prevede la normativa italiana e annunciando i soliti inutili palliativi che varranno solo per le famiglie meno abbienti senza apportare reali benefici alla collettività”. Lo afferma il Codacons, dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. “Il ministro boccia su tutta la linea il possibile taglio delle accise, fornendo a supporto delle sue tesi numeri inesatti. – spiega il Codacons – La riduzione della tassazione sui carburanti operata da Draghi nel marzo del 2022 portò... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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In provincia di Trapani vino venduto ma non ritirato per il caro carburante #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

CARO ENERGIA Io mi chiedo a cosa serva riportare queste notizie ansiogene senza contesto... 9,3 miliardi di rincaro #bollette, Energia Elettrica e GAS Da quando a quando Secondo quali ipotesiPerchè non 6 o 12 su @Corriere (ma anche su altri qu x.com