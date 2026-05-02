Carburanti c’è la proroga delle accise Ma la verde corre e supera i 2 euro in Toscana

Da oggi è in vigore una riduzione temporanea delle accise sui carburanti, con una durata prevista inizialmente fino al 10 maggio. Tuttavia, è stata annunciata una proroga fino al 22 maggio, che sarà confermata attraverso un decreto ministeriale. Nel frattempo, il prezzo della benzina verde in alcune zone supera i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni scorsi.

Firenze, 2 maggio 2026 – E’ scattato il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Il decreto legge lo fissa fino al 10 maggio, ma è già prevista una proroga fino al 22 di questo mese attraverso un successivo decreto ministeriale. L’intervento conferma lo sconto di 20 centesim i sul gasolio, mentre per la benzina la riduzione si limita a 5 centesimi, circa 6 considerando l’Iva. Un’operazione complessiva da oltre 400 milioni, che però non sembra produrre effetti uniformi sui prezzi. Benzina su, gasolio stabile. Mentre il gasolio resta sostanzialmente stabile, è la benzina a salire. “Regna come sempre il caos”, commenta Federico Valacchi, presidente Faib Confesercenti Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburanti, c’è la proroga delle accise. Ma la verde corre e supera i 2 euro in Toscana Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise Taglio accise in scadenza, carburanti oltre i 2,3 euro senza la proroga: l'Italia ha il diesel più caroSta per scadere la seconda proroga del taglio delle accise di 24,4 centesimi sul costo di benzina e diesel. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Accise sui carburanti: in vista una nuova proroga dopo il 1° maggio; Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Taglio accise sui carburanti prorogato, ma con differenze tra benzina e gasolio per 21 giorni: cosa cambia. Carburanti, c’è la proroga delle accise. Ma la verde corre e supera i 2 euro in ToscanaEstensione del taglio fino al 22 maggio. Valacchi (Faib Toscana): Caos totale, non si capisce cosa succederà ... lanazione.it CARO CARBURANTI, VERSO LA PROROGA DEL TAGLIO DELLE ACCISENel video l’intervista a Ermes Ferrari, CNA Modena L’attuale taglio delle accise sui carburanti ha le ore contate: la misura voluta dal Governo per limitare la fiammata dei prezzi legata al conflitto ... tvqui.it Carburanti, taglio delle accise fino al 22 maggio: ma in due tempi. Ecco come funziona https://gazzettadelsud.it/p=2204033 - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com