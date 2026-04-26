Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere il 2 maggio, e senza una proroga i prezzi di benzina e diesel potrebbero aumentare, superando i 2,3 euro al litro. Attualmente, il diesel in Italia è tra i più costosi in Europa. La fine delle agevolazioni potrebbe portare a nuovi aumenti anche per i costi dei trasporti e dei beni alimentari.

Sta per scadere la seconda proroga del taglio delle accise di 24,4 centesimi sul costo di benzina e diesel. Dal 2 maggio, senza un’azione da parte del governo, i prezzi saliranno immediatamente dei 24,4 centesimi fino a questo momento “scontati” dalla misura apposita. 45 giorni di taglio delle accise sono costati quasi 1 miliardo di euro e per questo la proroga potrebbe non essere automatica. L’impennata dei prezzi porterebbe il diesel oltre i 2,3 euro al litro. Atteso in settimana il Consiglio dei Ministri. Taglio delle accise in scadenza Quanto costeranno diesel e benzina? Il diesel più caro d'Europa Taglio delle accise in scadenza Fino al 1° maggio 2026 la misura del taglio delle accise permetterà al prezzo di benzina e diesel di restare mitigato di 24,4 centesimi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taglio accise in scadenza, carburanti oltre i 2,3 euro senza la proroga: l'Italia ha il diesel più caro

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