Carbonara il cadavere nel retrobottega | i 30 euro della discordia e i retroscena dell' omicidio Scamarcia

Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, era scomparso il 31 marzo scorso. Ieri mattina, i carabinieri hanno rinvenuto il suo corpo in un negozio di articoli casalinghi situato nel quartiere di residenza. La scoperta è avvenuta nel retrobottega dell’attività, dove è stato trovato senza vita. La vicenda è legata a una disputa finanziaria, in particolare a una somma di 30 euro. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.

Di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, si erano perse le tracce lo scorso 31 marzo. Nella mattinata di ieri, 1 maggio, i carabinieri hanno ritrovato il suo cadavere in un negozio di articoli casalinghi nello stesso quartiere in cui viveva, Carbonara. Il titolare dell'attività, un cittadino cinese di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Michelangelo Scamarcia trovato morto a Carbonara: fermato titolare del negozio. Indagini su telecamere e carte della vittimaI carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 42enne di origini cinesi, accusato della morte di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, il cui... Trovato senza vita il 67enne Michelangelo Scamarcia: corpo rinvenuto in un esercizio commerciale a CarbonaraE’ stato trovato senza vita all’interno di un esercizio commerciale a Carbonara, nel Barese, Michelangelo Scamarcia, 67 anni, di cui era stata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio: fermato proprietario; Delitto Scamarcia, momenti di tensione a Carbonara: urla e insulti al titolare del negozio VIDEO; Michelangelo Scamarcia trovato morto a Bari Carbonara: fermato 42enne cinese; Carbonara (Bari), cadavere rinvenuto in un negozio. Carbonara, il cadavere nel retrobottega: i 30 euro della discordia e i retroscena dell'omicidio ScamarciaIl cadavere del 68enne, scomparso da circa un mese, è stato ritrovato, avvolto in buste, in un negozio di articoli casalinghi nel quartiere in cui viveva. La confessione del titolare: lo avrebbe soffo ... baritoday.it Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato in un negozio: non si esclude omicidioIl corpo del 68enne di Carbonara di Bari scomparso il 31 marzo scorso ritrovato oggi dai carabinieri, non si esclude l'omicidio ... adnkronos.com Bari, omicidio in negozio a Carbonara: ucciso per 30 euro - facebook.com facebook