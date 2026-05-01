Michelangelo Scamarcia trovato morto a Carbonara | fermato titolare del negozio Indagini su telecamere e carte della vittima

Un uomo di 42 anni è stato fermato dai carabinieri in relazione alla morte di un uomo di 67 anni trovata in un negozio di abbigliamento e articoli per la casa. Il cadavere è stato scoperto nella mattina del primo maggio all’interno dell’esercizio commerciale. Le indagini sono in corso, con l’attenzione rivolta alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle carte della vittima. Il titolare del negozio, di origini cinesi, è stato sottoposto a fermo.

I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 42enne di origini cinesi, accusato della morte di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, il cui cadavere é stato rinvenuto nella mattinata del primo maggio in un negozio di abbigliamento e articoli per la casa, gestito dal cittadino di origini.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari: fermato il titolare, tensione durante il trasferimentoIl corpo in avanzato stato di decomposizione Un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno di un negozio a Bari dopo essere scomparso da oltre... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lavorava come rider ma sognava di fare il fotografo: chi era Adnan Salah Elsayed, trovato morto a Torino; Diego Tedeschi scomparso da giorni, nessuna notizia del 25enne: il cellulare localizzato a Bologna. Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Il titolare dell’attività commerciale è stato fermato e sarà sentito dalle autorità. La salma del 68enne era ... fanpage.it Michelangelo Scamarcia, l'uomo trovato morto in buste di cellofane dentro un negozio: È stato uccisoIl corpo del 67enne, affetto da una forma di autismo ma autosufficiente, è stato rinvenuto alla periferia di Bari. Fermato il titolare dell'attività ... today.it Trovato morto in un negozio a Carbonara: era il 68enne scomparso Michelangelo Scamarcia Macabro ritrovamento nel quartiere Carbonara di Bari, dove i Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo hanno rinvenuto il corpo senza vita di Michelangelo Sc - facebook.com facebook Gli inquirenti non escludono che Michelangelo Scamarcia, 68 anni, scomparso dal 31 marzo scorso dal quartiere Carbonara di Bari e ritrovato senza vita oggi, in un negozio gestito da cittadini cinesi, sia stato vittima di omicidio. Il titolare dell'esercizio comm x.com