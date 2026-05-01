Trovato senza vita il 67enne Michelangelo Scamarcia | corpo rinvenuto in un esercizio commerciale a Carbonara

Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all’interno di un esercizio commerciale a Carbonara, nel Barese. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata nei giorni scorsi, e il suo corpo è stato rinvenuto recentemente nello stesso locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Attualmente non sono stati diffusi dettagli sulle cause della morte.

E’ stato trovato senza vita all’interno di un esercizio commerciale a Carbonara, nel Barese, Michelangelo Scamarcia, 67 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 11.50 in piazza Umberto dai Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo, al termine delle ricerche avviate dopo la denuncia dei familiari. L’uomo viveva da solo e non dava notizie di sé dal 31 marzo, quando aveva inviato un ultimo messaggio ai parenti annunciando un rientro mai avvenuto. La sua scomparsa era stata segnalata anche alla trasmissione televisiva «Chi l’ha visto». Il corpo è stato trovato all’interno di un negozio regolarmente aperto al pubblico, gestito da cittadini di nazionalità cinese.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trovato senza vita il 67enne Michelangelo Scamarcia: corpo rinvenuto in un esercizio commerciale a Carbonara Notizie correlate Ritrovato il corpo di Michelangelo Scamarcia in un negozio: fermato il titolareIl corpo di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno di un esercizio commerciale in piazza... Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lavorava come rider ma sognava di fare il fotografo: chi era Adnan Salah Elsayed, trovato morto a Torino. Trovato senza vita il 67enne Michelangelo Scamarcia: corpo rinvenuto in un esercizio commerciale a CarbonaraE’ stato trovato senza vita all’interno di un esercizio commerciale a Carbonara, nel Barese, Michelangelo Scamarcia, 67 anni, di cui era stata denunciata ... gazzettadelsud.it Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Il titolare dell’attività commerciale è stato fermato e sarà sentito dalle autorità. La salma del 68enne era ... fanpage.it