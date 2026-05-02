Capriolo si perde per la città di Venaria | dopo ore di ricerche il ritrovamento grazie a cittadini polizia locale e veterinari

Sabato mattina, una capriola si è smarrita nelle strade di Venaria, scatenando lunghe ore di ricerche. La presenza di cittadini, polizia locale e veterinari ha permesso di individuarla e recuperarla. La capriola è stata trovata dopo diverse ore di ricerca, coinvolgendo più persone e interventi. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dell’animale, che è stato consegnato ai proprietari.

Si era smarrita per la città di Venaria nella mattina di sabato, 2 maggio, tenendo tutti con il fiato sospeso. Sono durate ore le ricerche di una femmina di capriolo che, scappata dai binari della stazione ferroviaria della Torino-Ceres, aveva raggiunto un cortile di via Motrassino, dove è stata.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate “E’ lui”. Dopo ore di ricerche il triste ritrovamento nel fiume: l’ipotesi shockÈ stato ritrovato nel fiume Piave il corpo senza vita di Pietro Pivato, l’82enne residente a Musile di Piave, nel Veneziano, la cui scomparsa era... Perugia, capriolo ferito a Fontivegge: intervento rapido della Polizia Locale, decisiva la collaborazione di una cittadinaA Perugia, nella mattinata odierna, un capriolo è rimasto ferito dopo l’impatto con un veicolo nella zona di Fontivegge. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Caccia al capriolo con la Browning X-bolt 2 Nordic Varitech: il video; Sfalcio dei prati con visori e droni: così proteggiamo i cuccioli di capriolo; In scooter contro un capriolo che sbuca all'improvviso sulla strada: grave un 59enne; La Polizia Locale salva un animale ferito, [Video] un capriolo, a Perugia. Droni e visori termici per scovare i cuccioli di capriolo nascosti nell'erba alta e salvarli dalle falciatrici x.com Capriolo investito a Case Bruciate Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook