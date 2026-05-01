Nella mattinata di oggi a Fontivegge, una zona di Perugia, un capriolo è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente con un veicolo. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno collaborato con una cittadina presente al momento per gestire la situazione. La presenza di animali selvatici nelle aree urbane è abbastanza frequente, specialmente in zone vicine alla natura.

A Perugia, nella mattinata odierna, un capriolo è rimasto ferito dopo l’impatto con un veicolo nella zona di Fontivegge. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte della Polizia Locale del Comune, che si è trovata ad agire in una situazione delicata e urgente. Secondo quanto dichiarato dal delegato alla sicurezza del Comune, Antonio Donato, gli agenti intervenuti sul posto hanno scelto di non attendere l’arrivo dei servizi preposti, impossibilitati a garantire un intervento immediato. Una decisione che si è rivelata determinante per le sorti dell’animale. Grazie anche al supporto concreto di una cittadina presente sul luogo dell’incidente, il capriolo è stato soccorso, caricato e trasportato con urgenza presso la Clinica Veterinaria Universitaria, dove ha potuto ricevere le cure necessarie.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia, capriolo ferito a Fontivegge: intervento rapido della Polizia Locale, decisiva la collaborazione di una cittadina

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