Capello svela | Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle tutte Ricordo di Berlusconi? Eccezionale Su Ronaldo…

L'ex allenatore ha parlato di alcuni episodi legati al mondo del calcio, menzionando le numerose imprese di un noto ex calciatore. Ha ricordato un episodio speciale con un ex presidente del consiglio e ha condiviso alcune impressioni su un celebre attaccante portoghese. Le dichiarazioni sono state fatte durante un'intervista, senza entrare nei dettagli di singoli fatti, ma offrendo uno scorcio sulle sue esperienze e opinioni personali.

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