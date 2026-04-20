Dopo la partita contro Bologna, un noto giornalista ha commentato il lavoro dell’allenatore, affermando che grazie alle sue doti la squadra ha sviluppato una nuova identità tattica. Ha inoltre dichiarato che questa evoluzione ha portato a una perdita dello spirito tradizionale della società. Le sue parole si concentrano sull’efficacia delle strategie adottate e sul risultato di questa trasformazione sul campo.

di Luca Fioretti Pistocchi ne è sicuro: il noto giornalista esalta l’incredibile lavoro svolto da Spalletti sottolineando la nuova e precisa identità tattica. La buonissima prestazione offerta sul campo dalla Juve contro il Bologna ha generato un grandissimo entusiasmo tra i tantissimi addetti ai lavori. Spicca un pensiero estremamente significativo condiviso da Maurizio Pistocchi: attraverso i propri canali social, il noto giornalista ha analizzato la netta trasformazione del gruppo bianconero: « Spalletti è stato talmente bravo che la Juve non ha più il suo dna e adesso gioca a calcio come dovrebbe fare una grande squadra, con una precisa identità: vince e convince, ed è l’unica cosa che conta ( l’anno prossimo lotterà per lo scudetto con Inter e Napoli) ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pistocchi ne è sicuro: «Spalletti è stato talmente bravo che la Juve adesso non ha più il suo dna». La riflessione post Bologna

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