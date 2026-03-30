Le date di presentazione dell'ultimo album di Caparezza, previste a Modena e Catanzaro, sono state annullate. La decisione è stata comunicata dall'artista stesso a causa di

Annullate le presentazioni di Orbit Orbit, ultimo album di Caparezza, a Modena e Catanzaro per "controlli immediati" del rapper: il messaggio social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caparezza annulla presentazione di Orbit Orbit a Modena e Catanzaro per "controlli immediati" per un problema

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