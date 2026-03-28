Il cantante ha annunciato il suo nuovo progetto ‘Orbit Orbit’, spiegando come il fumetto lo abbia aiutato a riscoprire entusiasmo e libertà creativa. Ha aggiunto che, senza una missione precisa, si sente più libero di esprimersi. Durante un’intervista, ha commentato l’affetto ricevuto dal pubblico verso il suo lavoro, sottolineando come questa reazione rappresenti una caratteristica fondamentale dell’arte.

Tempo di lettura: 3 minuti “Quando vedo tutto questo affetto verso ciò che faccio mi emoziono. E questa è una grande forza che ha l’arte in generale, non solo la mia. Il mio invito è a creare, non far rimanere le cose nella nostra testa ma far che sì concretizzino”. C aparezza ieri pomeriggio ha presentato all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento il suo primo fumetto, Orbit Orbit, pubblicato in concomitanza con l’omonimo album, già disco di platino. Durante l’incontro ha parlato del progetto e del momento personale in cui è nato. Ha spiegato di aver sempre avuto difficoltà a esporsi sui sentimenti e di aver provato, con questo lavoro, a superare tale ostacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caparezza presenta ‘Orbit Orbit’: “Col fumetto ho ritrovato entusiasmo. Senza una missione mi sento più libero”

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