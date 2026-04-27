Caso Rocchi parla l’avvocato del designatore arbitrale | Si ritiene vittima di un’ingiustizia Calciopoli? Questa è un’altra cosa

L’avvocato di Rocchi, ex designatore arbitrale, ha preso parola durante la trasmissione Pressing per spiegare la posizione del suo assistito. Ha dichiarato che il suo cliente si ritiene vittima di un’ingiustizia e ha precisato che la vicenda non riguarda Calciopoli, definendola un’altra faccenda. Il legale ha inoltre contestato la genericità delle accuse rivolte a Rocchi.