Caso Rocchi parla l’avvocato del designatore arbitrale | Si ritiene vittima di un’ingiustizia Calciopoli? Questa è un’altra cosa
L’avvocato di Rocchi, ex designatore arbitrale, ha preso parola durante la trasmissione Pressing per spiegare la posizione del suo assistito. Ha dichiarato che il suo cliente si ritiene vittima di un’ingiustizia e ha precisato che la vicenda non riguarda Calciopoli, definendola un’altra faccenda. Il legale ha inoltre contestato la genericità delle accuse rivolte a Rocchi.
di Francesco Aliperta Caso Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro interviene a Pressing per chiarire la posizione dell’ex designatore e contestare la genericità delle accuse. La difesa di Gianluca Rocchi rompe il silenzio dopo la notifica dell’avviso di garanzia per l’ipotesi di frode sportiva. Ai microfoni di Pressing, l’avvocato Antonio D’Avirro ha descritto lo stato d’animo dell’ex designatore, dipingendo il ritratto di un uomo profondamente colpito dalle accuse mosse dalla Procura di Milano. Secondo il legale, Rocchi vive questo momento con estrema amarezza, convinto della linearità del proprio operato durante il mandato ai vertici dell’ AIA.🔗 Leggi su Internews24.com
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