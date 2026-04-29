C’è un errore nelle Certificazioni Uniche 2026 l’allarme Cgil | il rischio di perdere rimborsi per il prossimo 730 La lettera ignorata da Giorgetti

La Cgil ha segnalato un errore nelle Certificazioni Uniche 2026, che potrebbe comportare la perdita di rimborsi per molti contribuenti nel prossimo modello 730. La questione riguarda una lettera presente nei documenti che, secondo l'organizzazione sindacale, sarebbe stata trascurata da parte delle autorità competenti, in particolare da un rappresentante del governo. La problematica riguarda le certificazioni che i lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno in vista della dichiarazione dei redditi.

C’è un errore nelle Certificazioni uniche di quest’anno che rischia di danneggiare migliaia di contribuenti, alle prese da domani con la presentazione del 730. L’allarme è partito dalla Cgil, che parla di una «anomalia» nei cosiddetti Cud grave al punto da penalizzare in modo pesante chi deve presentare la dichiarazione dei redditti. Il sindacato avrebbe scritto al Mef già lo scorso 21 aprile, ma dagli ufficio del ministro Giancarlo Giorgetti non sarebbe ancora arrivata nessuna risposta. Il problema è stato segnalato dal segretario confederale Christian Ferrari e dalla presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil Monica Iviglia, che hanno scritto a Giorgetti e al viceministro De Leo, dopo le segnalazioni dei diversi Caf del sindacato di Maurizio Landini.🔗 Leggi su Open.online

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