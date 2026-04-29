La Cgil segnala numerosi errori nelle certificazioni uniche che coinvolgono diversi lavoratori. Questi errori potrebbero compromettere la possibilità di ottenere bonus e detrazioni fiscali previste dalla legge di Bilancio 2025. La situazione riguarda coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi nei prossimi mesi. Le problematiche sono state evidenziate dall'organizzazione sindacale, che invita a fare attenzione ai documenti ricevuti.

Una raffica di errori nelle certificazioni uniche che a molti lavoratori in procinto di presentare la dichiarazione dei redditi potrebbero costare la perdita, del tutto o in parte, dei bonus e delle detrazioni arrivate un anno e mezzo fa con la legge di Bilancio 2025. C’è addirittura chi rischia di dover restituire mille euro per un macroscopico difetto di compilazione. I centri di assistenza fiscale (Caf) della Cgil stanno da settimane riscontrando numerosi pasticci e hanno lanciato l’allarme. La platea delle persone coinvolte oggi non è quantificabile, anche perché sono pochi quelli che hanno già presentato il 730, ma rischia appunto di ingigantirsi nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme della Cgil: raffica di errori nelle certificazioni uniche. I lavoratori rischiano di perdere bonus e detrazioni

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