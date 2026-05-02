Caos arbitri dalla settimana prossima spuntano nuovi indagati Intanto richiesta una proroga di 6 mesi

Da Sky Sport arriva la notizia che a partire dalla prossima settimana potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati altri soggetti coinvolti nelle indagini sugli arbitri. Attualmente, le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sulla situazione e hanno avanzato una richiesta di proroga di sei mesi per le indagini in corso. La questione riguarda specificamente le attività e le decisioni prese nel settore arbitrale.

Inter News 24 Caos arbitri, da Sky Sport arriva la notizia: dalla settimana prossima potrebbero esserci nuovi indagati. Ecco i dettagli. Il terremoto che sta scuotendo il mondo arbitrale italiano sembra destinato a nuove scosse. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Procura di Milano potrebbe iscrivere nuovi nomi nel registro degli indagati già a partire dalla prossima settimana. L’indagine, focalizzata sull’ipotesi di concorso in frode sportiva, ha recentemente ottenuto una proroga di sei mesi per approfondire i contorni di un sistema di designazioni che l’accusa ritiene pilotato e che finora ha coinvolto solo esponenti del settore arbitrale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caos arbitri, dalla settimana prossima spuntano nuovi indagati. Intanto richiesta una proroga di 6 mesi Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri, da interrogatorio Rocchi a nuovi indagati e Inter-Roma: tutto sul caos in Serie A Caos per le carte d'identità, la proposta dal Consiglio comunale: "Serve una proroga di almeno 3 mesi"Prorogare di almeno tre mesi la scadenza, prevista attualmente al 3 agosto, per il rinnovo delle carte d'identità per il passaggio dalla versione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta arbitri, altri indagati: le partite nel mirino. Le news sull'Inter; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; ROMA: Caos arbitri: chi è che bussa al VAR?; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette. Caos arbitri, Rocchi intercettato: citava l'addetto agli arbitri dell'InterLa sera del 2 aprile 2025, a San Siro, Gianluca Rocchi citava, in una telefonata, l'addetto degli arbitri dell'Inter ... cittaceleste.it Caos arbitri: chi è che bussa al VAR?Filippo Roma torna sul caos arbitri. Al centro dell'inchiesta, il caso della presunta bussata di Rocchi alla sala Var per influenzare una decisione, archiviato dal capo della Procura FIGC Giuseppe C ... iene.mediaset.it #Spalletti e il caos arbitri: "Non so cosa sia successo. Adesso serve ordine" x.com Caos Arbitri. In caso di penalizzazione dell’Inter lo scudetto verrà assegnato a tavolino all’Inter di Franco Cascio #ultimora #lercio #notizie Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook