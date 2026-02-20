Il tentativo della sinistra di coinvolgere Mattarella nel fronte del No si sgretola, dopo aver incontrato resistenze forti. L’ex presidente ha chiarito di non voler entrare in questa disputa, preferendo mantenere posizione neutrale. L’attenzione si concentra ora sulla questione della giustizia e sui problemi concreti di un sistema giudiziario che molti considerano ingiusto. A questo si aggiunge il dibattito acceso tra chi difende la legalità e chi denuncia un malcostume diffuso. La partita si fa sempre più tesa, con nuove tensioni in vista.

Il giochino sporco della sinistra l'hanno capito tutti, tranne qualche inconsapevole e involontario «collaborazionista» mediatico di destra, che c'è cascato con tutte le scarpe. Qual è l'obiettivo dei compagni? Per un verso, trasformare il referendum in un muro contro muro tra destra e sinistra: con ciò rendendo difficile alle persone di sinistra favorevoli alla riforma (e ce ne sono tantissime) di votare Sì. Lo schema è quello di demonizzare e perfino «fascistizzare» i progressisti pro riforma, inducendoli alla paura e all'allineamento coatto al No comandato da Schlein. Pena la scomunica. Per altro verso, l'obiettivo ancora più grossolano è quello di strumentalizzare e torcere a proprio vantaggio le parole del Capo dello Stato, arruolando maldestramente il Colle nel Comitato del No. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Smontare il sogno della sinistra di "arruolare" Mattarella nel fronte del No. Nervi saldi e focus su malagiustizia

Leggi anche: Usa: "Meno presenza militare nel mondo, focus sul fronte latinoamericano. In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

Leggi anche: Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella: focus su giovani e una foto storica nel backstage. Cosa dirà

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.