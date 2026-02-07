Spinazzola | Partita tosta ma alla fine bella i tre punti sono pesanti e ci volevano

Leonardo Spinazzola commenta la vittoria del Napoli contro il Genoa. Il difensore riconosce che la partita è stata difficile, ma alla fine i tre punti pesano molto. Dice che la gara è stata tosta, ma il risultato finale è soddisfacente. Il Napoli si porta a casa una vittoria importante, dopo un match combattuto.

Il difensore del Napoli Leonardo Spinazzola al termine della sfida contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferneza Genoa-Napoli, Spinazzola in conferenza. “Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto”. Un segnale al campionato? “Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

