Nella sera del 1 maggio si è spento a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e atleta paralimpico. Dopo un lungo percorso di sfide e vittorie, è passato dall’attività agonistica alle imprese sportive paralimpiche, diventando un punto di riferimento in Italia. La sua scomparsa è avvenuta mentre era circondato dall’affetto della famiglia. La notizia ha suscitato commozione e cordoglio tra amici, tifosi e rappresentanti dello sport.

L’ex pilota automobilistico e campione paralimpico si è spento nella serata del 1 maggio, circondato dall’affetto della famiglia È scomparso all’età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e campione paralimpico, simbolo di forza, resilienza e sorriso. La famiglia ha comunicato la notizia con un messaggio commosso: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. Ringraziamo tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiediamo di rispettare il nostro dolore e la nostra privacy”.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Addio ad Alex Zanardi: muore a 59 anni il campione che ha ispirato l’Italia

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