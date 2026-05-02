Lunedì 4 maggio, quarto appuntamento su Canale 5 con I Cesaroni – Il Ritorno, diretta e interpretata da Claudio Amendola. La nota ufficiale Mediaset. Da questa sera, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori. Dopo le prime serate, I Cesaroni – Il Ritorno ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 SUI CESARONI: “UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO”

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