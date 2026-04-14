I Cesaroni – Il ritorno conquista Canale 5 | ascolti record e boom sui social

Su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno ha ottenuto ascolti record, affermandosi come programma più visto della serata. La serie ha riscosso un grande successo anche sui social network, dove ha generato migliaia di commenti e interazioni. La trasmissione è stata trasmessa in prima serata, attirando un vasto pubblico di diverse età. La vittoria di ascolti ha confermato il forte interesse verso il ritorno della serie.

Grande debutto su Canale 5 per la nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno, che si impone come leader assoluto della prima serata. A confermarlo è la nota ufficiale Mediaset, che celebra numeri importanti e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico. Ascolti da record per la premiere. La prima puntata della serie ha totalizzato 3.486.000 spettatori con il 22,64% di share, che sale fino al 27,43% sul target commerciale. Un risultato che conferma il forte richiamo della fiction anche a distanza di anni dal suo debutto originale. La serie diretta e interpretata da Claudio Amendola ha inoltre raggiunto picchi di oltre 6.118.000 spettatori e il 29,5% di share sugli individui, segnando uno dei migliori esordi della stagione televisiva.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - I Cesaroni – Il ritorno conquista Canale 5: ascolti record e boom sui social I Cesaroni, ritorno vincente in TV: Amendola conquista gli ascolti del 13 aprileIl ritorno de I Cesaroni segna un debutto positivo negli ascolti del 13 aprile, con il pubblico che premia la fiction e il nuovo capitolo guidato da... Leggi anche: Dall’omaggio a Fassari ai grandi assenti, il ritorno dei Cesaroni divide i fan sui social