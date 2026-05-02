A Camposampiero, si chiede un intervento urgente sul raddoppio della corsia della SR 308, una richiesta avanzata per migliorare la viabilità e ridurre i rischi. La strada, molto trafficata, subisce frequenti congestioni, soprattutto a causa del traffico pesante. Questa situazione ha portato a un aumento delle collisioni tra mezzi diversi, creando situazioni di pericolo per automobilisti e operatori. Il problema richiede un intervento diretto da parte del Governo nazionale.

? Cosa scoprirai Perché il Governo nazionale deve intervenire direttamente sulla SR 308?. Come influisce il traffico pesante sulle collisioni tra mezzi diversi?. Quale piano propone la sindaca per evitare pedaggi stradali ai cittadini?. Come cambierà la viabilità con il nuovo progetto a fasi?.? In Breve Intervento richiesto per collegare aree artigianali e traffico leggero su SR 308.. Proposta di realizzazione graduale per fasi partendo dal quadrante di Padova.. Opposizione al project financing per evitare pedaggi su strade locali.. Necessità di integrare il trasporto pubblico per ridurre l'uso di auto private.. Il sindaco di Camposampiero, Katia Maccarrone, ha lanciato un appello urgente verso Roma e la Regione per il raddoppio della corsia sulla strada regionale 308.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camposampiero: appello per la SR 308, serve il raddoppio della corsia

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