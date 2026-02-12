Allarme deindustrializzazione | Investire su Sr 308 e Valsugana in tempi rapidi

Questa mattina si fa sempre più concreta l’idea di mettere mano rapidamente alle strade di collegamento tra le valli. Gli esperti e alcuni amministratori insistono sull’urgenza di investire subito sulla Sr 308 e sulla Valsugana, perché senza queste infrastrutture il territorio rischia di perdere competitività. La questione non riguarda solo le grandi opere come l’Alta Velocità, ma anche quelle più piccole, considerate fondamentali per mantenere vivo il connubio tra le zone più dinamiche della regione e le reti di trasporto.

Lo ha dichiarato oggi 12 febbraio Francesco Nalini, vicepresidente per il Territorio di Padova di Confindustria Veneto Est che ha sottolineato come l'area in questione vale il 40% della produzione provinciale Alta velocità, ma non solo. Accanto alle grandi opere, c'è l'urgenza di rafforzare le altre, cosiddette minori, essenziali alle connessioni di un territorio tra i più dinamici in Italia ma dipendente da collegamenti veloci. Potenziamento della nuova Strada del Santo (Sr 308) in direzione Padova Est e completamento dopo Castelfranco con il collegamento diretto alla Pedemontana (Bretella di Loria), adeguamento della 47 Valsugana da Limena a Cittadella e realizzazione della variante da Cittadella a Bassano, senza dimenticare la SR 10 Padana Inferiore.

