La Terza Corsia dell' A1 e il raddoppio del raccordo autostradale sono una priorità per Arezzo

Arezzo ha annunciato che la realizzazione della terza corsia dell'A1 e il raddoppio del raccordo autostradale sono tra gli interventi prioritari per la città. La decisione è stata comunicata il 6 marzo 2026, sottolineando come queste opere rappresentino un impegno concreto per migliorare la viabilità locale. Nessun ulteriore dettaglio sui tempi o sui finanziamenti è stato fornito al momento.

Arezzo, 6 marzo 2026 – La Terza Corsia dell'A1 e il raddoppio del raccordo autostradale sono una priorità per Arezzo. Donati: "Necessario estendere l'opera lungo tutto il tratto che attraversa la provincia e raddoppiare il raccordo autostradale che collega il casello alla città: più sicurezza, più competitività e un impatto economico concreto per il territorio" "La realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa-Valdarno rappresenta un intervento significativo, ma ancora non sufficiente a risolvere criticità che da anni penalizzano in modo strutturale la città e il territorio aretino: congestione cronica del traffico, elevato tasso di incidentalità - in particolare nel tratto che va dal casello Valdarno a quello di Arezzo - e un impatto ambientale aggravato dalle emissioni generate da rallentamenti e code.