Una donna e sua figlia sono decedute a Campobasso a causa di avvelenamento con ricina, una sostanza altamente tossica. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre la criminologa Bruzzone ha espresso dubbi riguardo alla sopravvivenza di un uomo coinvolto nel caso. La scena del crimine è stata sequestrata e si stanno analizzando prove e testimonianze per fare chiarezza sulle cause e sui responsabili di questa tragedia.

Roberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso. Interpellata da Alberto Matano a La vita in diretta, la criminologa ha espresso alcune perplessità riguardanti Gianni Di Vita, il padre e marito sopravvissuto all’avvelenamento insieme a un’altra figlia. Roberta Bruzzone sul caso ricina In studio la domanda di fondo è stata chi fossero effettivamente i bersagli, ammesso che di avvelenamento intenzionale si possa parlare. “Curioso che nella medesima cena, nel medesimo contesto, due persone che si sono alimentate con quello che era a disposizione muoiono in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissuto

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, indagini su due cene e un pranzoIl veleno che avrebbe ucciso madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso in Molise, avrebbe agito velocemente.

Intossicazione a Campobasso, svolta nell’inchiesta su morte madre e figlia: avvelenate dalla ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: C'erano liti in famiglia; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoLe considerazioni della criminologa Bruzzone sul caso ricina, che ha visto la morte di una madre e di una figlia mentre il padre, Gianni Di Vita, è uscito incolume ... virgilio.it

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: «C'erano liti in famiglia»Non è mai stato escluso che Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, fossero state avvelenate. La procura di Campobasso subito dopo i decessi ha aperto un fascicolo ... ilmattino.it

E’ terminato poco dopo le 20 l’interrogatorio in questura a Campobasso di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice sulle morti di Pietracatella. i familiari delle due donne decedute probabilmente dopo un avvelenamento sono stati sentiti per tutto il giorno, erano arriv - facebook.com facebook

Questa mattina sono stati ascoltati dalla Squadra Mobile, a Campobasso, Gianni e Alice Di Vita, il marito e la sorella delle due vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Gli investigatori han x.com