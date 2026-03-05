Campionati italiani master indoor ad Ancona | record di iscritti diretta su Atletica Italiana TV dal 5 all’8 marzo

A Ancona si svolgono i Campionati italiani master indoor, con una partecipazione record di 1.657 iscritti, più di tre mila atleti-gara e 398 società coinvolte. La manifestazione, alla sua 42ª edizione, si tiene dal 5 all’8 marzo al PalaCasali e comprende anche i Campionati invernali di lanci. La competizione viene trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV.

La 42ª edizione supera il massimo storico con 1.657 iscritti, 3.332 atleti-gara e 398 società. Quattro giorni di gare al PalaCasali con i migliori “over 35” d’Italia, abbinati ai Campionati invernali di lanci. Evento in diretta streaming gratuita su www.atleticaitaliana.tv. Al via oggi alle 13. Ancona si prepara a riscrivere la storia dei Campionati italiani master indoor. Dal 5 all’8 marzo 2026, la 42ª edizione della rassegna “over 35” — abbinata ai Campionati italiani master invernali di lanci — stabilisce già prima del via un nuovo record assoluto di partecipazione: 1.657 iscritti, 3.332 atleti-gara e 398 società, superando il precedente primato di 1. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)Prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor al PalaCasali di Ancona: 22 titoli in palio e subito spettacolo.

Leggi anche: Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: diretta su Atletica Italiana TV nel weekend

Contenuti e approfondimenti su Atletica Italiana.

Temi più discussi: Master ad Ancona: 1657 iscritti, 398 società; Campionato italiano indoor di tiro con l'arco :: Segnalazione a Lecce; Assoluti: record del mondo ad Ancona!; Tricolori, indoor ad Ancona, lanci a Mariano.

Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte DiazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Federazione... - Federazione Italiana di Atletica Leggera - facebook.com facebook