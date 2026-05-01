Arrivano gli stipendi per i lavoratori del Consorzio unico

I dipendenti del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta hanno ricevuto finalmente gli stipendi dopo mesi di attesa. La liquidazione delle retribuzioni è stata effettuata in data recente, mettendo fine a un periodo di incertezza per molti lavoratori. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente, che ha confermato il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti.

di bacino Napoli-Caserta. L'attesa lunga mesi sembra finita. A darne l'annuncio è l'assessore all'Ambiente della Regione Campania Claudia Pecoraro: “Con l’approvazione del debito fuori bilancio abbiamo stanziato le risorse necessarie per.🔗 Leggi su Casertanews.it

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