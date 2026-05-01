La Regione ci mette i soldi | arrivano gli stipendi al Consorzio di bacino

Dopo mesi di attesa, i lavoratori del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta riceveranno finalmente gli stipendi. La Regione ha stanziato i fondi necessari, permettendo ai dipendenti di ricevere le proprie retribuzioni. Questa notizia arriva in un momento in cui la situazione economica del personale era rimasta incerta a causa dei ritardi nei pagamenti. Ora, le spettanze saranno versate senza ulteriori ritardi.

Arrivano gli stipendi per i lavoratori del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta. L'attesa lunga mesi sembra finita. A darne l'annuncio è l'assessore all'Ambiente della Regione Campania Claudia Pecoraro: “Con l’approvazione del debito fuori bilancio abbiamo stanziato le risorse necessarie per.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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